Granato: “La Flat Tax è un regalo ai ricchi”

Si parla tanto di #FlatTax, la nuova vecchissima proposta fiscale delle destre: significa in sostanza abbassare le tasse ai ricchi togliendo alla gente comune, come dei Robin Hood al contrario.

Quello che serve è sì abbassare le tasse, ma a chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese. Ad esempio estendendo la “no tax area” dagli 8mila ai 10mila euro.

Ci chiederanno: dove li prendete i soldi?

I soldi in questo Paese ci sono: spesso vengono nascosti con l’evasione fiscale – che dev’essere la prima battaglia e invece nessuno ne parla – e anche in questi anni di crisi, pandemia e guerra c’è chi ha guadagnato enormi ricchezze. Attaccando rendite finanziarie e immobiliari; imponendo a ENI e alle altre grandi imprese di restituire ai cittadini gli extraprofitti accumulati nel 2022 sulla pelle della gente comune che si è vista le bollette triplicate; con una tassa sui patrimoni di chi ha più di 1mln di € (cioè una piccola minoranza di super-ricchi) cominciamo a redistribuire un po’ di ricchezza e a costruire un minimo di giustizia sociale.

Perché non l’hanno fatto prima?

P.S.: In campagna elettorale arrivano a offendere le nostre intelligenze più che in tempi “non elettorali”: se sono stati al Governo fino a oggi, come fanno a promettere che “se vinciamo il 25 settembre, allora faremo questo e quello”, come fa Pasquale Pepe della Lega? Perché non l’hanno fatto finora?



var url336434 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=336434”;

var snippet336434 = httpGetSync(url336434);

document.write(snippet336434);