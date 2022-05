Scanzi: “Buona ripartenza, Chiara. E querela a nastro chi non ha fatto informazione, ma sciacallaggio infame”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Il processo riguardava il mancato inserimento nel bilancio comunale di un debito di 5 milioni nei confronti di una società che si era proposta di riqualificare l’ex area Westinghouse.

Non ho mai avuto mezzo dubbio sulla sua innocenza, e so abbastanza bene quanto sia stata male per questa vicenda, alimentata ad arte dai soliti “politici” e dai soliti “giornalisti”.

Buona ripartenza, Chiara. E querela a nastro chi non ha fatto informazione, ma sciacallaggio infame.