Scanzi: “Ho visto il documentario SIC su Sky”

(Premessa. Ho seguito il motomondiale come inviato per La Stampa per due anni, dalla fine del 2009 alla fine del 2011. Conoscevo Marco. Ringrazierò sempre Dio per avere firmato con il Fatto giusto pochi giorni prima del Gran Premio di Sepang 2011. Fu la prima gara che non seguii. Fu la gara in cui Sic se ne andò. Per fortuna non ero lì. La morte di Marco è il lutto sportivo che più mi ha fatto e mi fa male, insieme alla scomparsa di Marco Pantani. Del Sic, ancora oggi, fatico a parlare. Fine premessa).

Sic è un documentario molto bello

È un’opera di Alice Filippi e racconta principalmente la cavalcata trionfale del Sic nel 2008 in 250. È pieno di interviste molto dolci e molto belle. Racconta perfettamente chi era Marco. Un grande talento, un uomo buono, un ragazzo simpaticissimo. Un’anima pura, troppo pura. Un Gilles Villeneuve non meno pazzo e sognatore, fatalmente condannato a morire dei propri sogni.

Piaceva a tutti, era mediaticamente prodigioso. Talento autentico, senza mediazioni: dentro o fuori. Avrebbe vinto tanto, forse tantissimo. Nel film c’è tutta l’anima del Sic. Le lacrime quando cadeva, i problemi con l’Aprilia nel 2006. Il rapporto col padre, le sfide alla Cava con Valentino. I ricordi degli amici, della compagna, dei tecnici, dei colleghi. I “Diobo’”. E c’è pure quella costante (nostra) sensazione di aver vissuto ed essere stati contemporanei di un ragazzo buono, troppo buono, fatto solo di sogni e passione.

Ho pianto dall’inizio alla fine, ancor più quando è partita Siamo solo noi (la canzone preferita da Marco), perché quella morte lì non l’accetterò mai e perché quella storia lì l’ho vista da vicino. Ed è stata una fortuna, perché conoscere il Sic era un gran dono che la vita ti faceva. Anche se per poco, troppo poco.

Complimenti agli autori, alla regista, ai protagonisti del film. Ancora grazie a Marco. E un abbraccio forte a suo papà, Paolo, che mi piacerebbe tanto rincontrare. Anche solo per dirgli: “Sei una delle persone più belle e forti che abbia mai visto”.



