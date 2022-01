Bilancio, Ferrara (M5S): “Da Gualtieri tante prebende per i suoi, poi azzera ammortizzatori sociali per i più deboli”

“Il governo della città di Roma dimentica gli ultimi: il bilancio in approvazione in Assemblea capitolina parla tristemente chiaro. Da una parte Gualtieri e i suoi tirano fuori dal cilindro della peggiore politica fondi su fondi per le iniziative dei loro compari di giunta del litorale nel X Municipio, offrendo tante prebende per la politica e non trovando nemmeno un euro bucato per i mercati sociali.

Insomma, stanno azzerando gli ammortizzatori per sostenere i più deboli in un momento dove dovremmo invece raddoppiarli. Da una amministrazione che si dichiara progressista e attenta alle dinamiche sociali e umanitarie ci saremmo aspettati ben altro: ma evidentemente il Pd non smette mai di mostrare e approfondire il suo lato peggiore, più oscuro”.

Così in una nota Paolo Ferrara, consigliere in Campidoglio del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina.