Per un Natale più sicuro, il vademecum degli esperti

Anche nel 2021 la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, la Polizia Locale di Milano e IMQ stanno collaborando nelle attività volte a identificare e sequestrare merci natalizie non conformi alle normative vigenti e potenzialmente pericolose per i cittadini.

I controlli effettuati da Camera di commercio e Polizia Locale

“I controlli della Camera di commercio riguardano tutti i prodotti, sia quelli venduti online sia quelli offerti nei tradizionali punti vendita” ci spiegano dalla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. “I prodotti vengono sottoposti ad un controllo visivo sui requisiti applicabili e, successivamente, se vengono riscontrate delle irregolarità o si sospetta che si tratti di beni contraffatti, vengono prelevati dei campioni affinché su di essi vengano condotte analisi e controlli più approfonditi presso laboratori accreditati quale IMQ”. Controlli dunque mirati, volti a verificare la corretta etichettatura e i requisisti di sicurezza, condotti durante tutto l’arco dell’anno anche in operazione congiunta con altri enti e su numerosi prodotti quali, oltre alle catene luminose, i giocattoli, gli elettrodomestici, i tessili…

I numeri

Un’idea di quanti possano essere i prodotti potenzialmente pericolosi ce la dà la Polizia Locale: “Nel 2020 la Polizia Locale di Milano ha denunciato numerosi commercianti per aver immesso sul mercato prodotti pericolosi ed ha effettuato oltre 100 sequestri sottraendo al mercato circa 47.000 prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza, tra cui giocattoli, prodotti elettrici, luminarie natalizie ed elettrodomestici”.

Cosa succede quando un prodotto non è conforme ai requisiti di sicurezza?

Una volta che la Polizia Locale e la Camera di commercio, avvalendosi della competenza tecnica di IMQ, accertano la non conformità dei prodotti e il conseguente rischio che ne deriva per la sicurezza dei consumatori, provvedono ad informare i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, affinché ne vietino la commercializzazione sul mercato nazionale, disponendo il ritiro oppure il richiamo del prodotto non conforme, laddove sia già nella disponibilità dei consumatori.

Le autorità nazionali notificheranno quindi alla Commissione Europea il prodotto ritenuto pericoloso per la sicurezza dei consumatori, affinché ne vieti la commercializzazione sul territorio comunitario.

Cosa può fare il consumatore in caso di prodotto pericoloso?

Il cittadino che abbia motivo di ritenere la pericolosità del prodotto acquistato (mancanza di etichettatura, di marcatura CE o altri marchi di conformità) può segnalarlo alla Polizia Locale o alla Camera di commercio, le quali in stretta sinergia con i tecnici di IMQ, effettueranno gli opportuni controlli volti a verificare la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria.

In caso di irregolarità, la Polizia Locale e la Camera di commercio provvederanno tempestivamente al prelievo e al sequestro del prodotto presso l’attività commerciale in cui è posto in vendita.

Il ruolo di IMQ

Nelle attività di controllo e verifica condotte dalla Camera di commercio e dalla Polizia L­­­ocale, IMQ è partner tecnico nella verifica dei requisiti di sicurezza. Un’attività che da tempo svolge a livello nazionale, collaborando con le principali Autorità deputate alla tutela del Mercato, tra le quali anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. “Ogni anno portiamo nei nostri laboratori di prova migliaia di prodotti per verificare i requisiti di qualità e sicurezza” ci spiegano da IMQ. “La nostra attività di verifica si svolge principalmente su prodotti elettrici ed elettronici per accertarne la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive europee”.

VADEMECUM PER UN ACQUISTO E UN USO SICURO DI REGALI E LUCI NATALIZIE

Dalla voce degli esperti, ecco i consigli per acquistare e utilizzare in sicurezza

Regali:

verificare che sia presente la marcatura CE e preferire prodotti con marchio di sicurezza volontario. La marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti per i quali una direttiva europea la richiede (ad esempio materiale elettrico, giocattoli) e rappresenta la dichiarazione da parte del fabbricante che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza. I prodotti certificati con un marchio di sicurezza volontario (ad es. IMQ) offrono una maggiore tranquillità perché garantiscono che il prodotto, prima di essere commercializzato, è stato sottoposto da un ente terzo indipendente a tutte le verifiche necessarie per accertarne la sicurezza e che, anche una volta sul mercato, è soggetto a sorveglianza periodica per garantire il mantenimento dello standard qualitativo

Luci natalizie:

brillare in tutta sicurezza! Le luci natalizie hanno al loro interno un piccolo impianto elettrico: è dunque importante che siano sicure in quanto a contatto con superfici altamente infiammabili. Esse possono inoltre essere sottoposte a condizioni climatiche estreme, aspetti da considerare bene prima dell’acquisto e durante l’uso. Si consiglia, prima di procedere all’acquisto, di verificare i requisiti essenziali del prodotto e di osservare le diciture riportate sulla confezione quali, ad esempio, il nome del produttore, dell’importatore, la marcatura CE, e l’indicazione delle modalità di utilizzo, compreso l’uso interno o esterno delle luci. Le luci da utilizzare all’esterno, essendo soggette a condizioni di utilizzo diverse, devono indicare la dicitura “per esterno”; esse sono facilmente riconoscibili attraverso la sigla IP – ad esempio IP44 – riportata sulla confezione. I prodotti devono essere accompagnati da avvertenze ed istruzioni in lingua italiana. Infine, si ricorda di comprare sempre da rivenditori affidabili, evitando acquisti da venditori poco professionali.

Decorare l’albero:

è anche questione di sicurezza. L’albero di Natale è a stretto e costante contatto con materiale elettrico, per questo non vanno sottovalutati i rischi di incendio, che si tratti di un albero naturale o sintetico. Nel caso dell’albero artificiale occorre verificare che sia autoestinguente – specifica riportata sulle istruzioni o sulla confezione con le diciture “ignifugo” o “non infiammabile”. Se possibile, si consiglia di puntare su alberi costruiti con materiali ecosostenibili. Se si opta per un albero naturale, verificare all’acquisto che questo sia sano e non già secco: un albero secco in presenza di fiamme può bruciare in soli 20 o 30 secondi. Una particolare cautela nel collegamento delle luci natalizie: se possibile, meglio predisporre una presa per ogni spina, in alternativa, utilizzare prese multiple o adattatori, preferibilmente certificati. Se utilizzate all’esterno, ricordarsi di verificare che siano protetti e destinati all’uso. Infine, scollegare sempre gli alimentatori dalle prese quando si esce di casa e possibilmente anche di notte: anche la bolletta ne beneficerà.