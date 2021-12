Scanzi: “Non mi convince è il pentimento del soggetto”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ovviamente, adesso, il Serrani nelle interviste usa lo status di “padre” per dimostrare la sua natura di persona seria e matura. Anche questo è un ragionamento tipico di una certa destra: sono padre, o madre, e QUINDI sono una brava persona. E poi sono italiano. E poi sono cristiano. Eccetera. Vi ricorda qualcuno? A me sì.

Il profilo Facebook di Serrani (ho salvato alcuni suoi post) è il tipico profilo del patriottico destrorso. Esaltazione (legittima, eh) dei martiri di Nassiriya. Nazionalismo un tanto al chilo. Post in cui si lascia intendere che le donne alla Tatangelo, Ferragni o Belen non sono da lui gradite, forse perché troppo indipendenti o per lui frivole. Meme in cui si esprime il proprio sdegno nei confronti di chi canta Bella ciao. Eccetera. Nulla di volgare (l’uomo non sembra affatto incivile e greve), ma semplicemente il profilo dell’elettore “medio-alto” di destra. Proprio come era naturale immaginare: chi fa certi gesti triviali come toccare il culo a una sconosciuta ha un’idea patriarcale della donna e difficilmente può essere di sinistra. È un altro mero dato di fatto. Le differenze tra destra e sinistra esistono eccome, e si vedono anche da questo. Non vuol certo dire che tutti quelli di destra toccano il culo alle donne (che cazzata!) o che a sinistra sian tutti santi (per carità!), ma vuol dire che quasi tutti (non tutti) quelli che fanno gesti così volgari sono di destra. E Serrani, ahilui. lo conferma.

Voglio poi dire un’ultima cosa sul gesto dell’uomo e sulle sue parole. Si è beccato tre anni di Daspo? Benissimo. Gli stadi non hanno bisogno di curvaioli che si comportano così, e sticazzi se non potrà andare a vedere la Fiorentina per un bel po’. L’aspetto giudiziario non lo tocco: non è affar mio e non credo certo che Serrani sia il mostro di Firenze. Diamo il giusto peso alle cose: la pena, se sarà ritenuta necessaria, sia commisurata al reato.