Calcio: 10 Under 20 italiani promettenti

La vittoria della nazionale maggiore maschile di calcio agli scorsi Europei di categoria, ha dato una spinta morale e tecnica all’intero movimento calcistico italiano. Calciatori appena 20enni che sono diventati riferimento per milioni di atleti del pallone in erba, che ogni domenica calzano gli scarpini sognando di calcare i prati della Serie A. Si muovono e tanto i settori giovanili delle squadre italiane, e non mancano ottimi calciatori che promettono una carriera lunga e fruttuosa. Vediamone qualuno.

L’Equipe, il noto quotidiano sportivo francese, ogni anno stila una lista dei migliori 30 calciatori Under 20. Analizzando i nomi dei calciatori presenti nella selezione fatta dal giornale per l’anno 2020, si nota chiaramente l’assenza di calciatori italiani; inoltre l’unico nome che appariva in Serie A era quello di Kulusevski della Juventus. Il 2021 è stato poi l’anno rivelazione per la nostra Nazionale di calcio che è, all’inizio di novembre, una delle favorite in questo sport nella Coppa del Mondo 2022. L’Italia di Mancini mostra anche oggi la carica di giocatori che stanno facendo davvero la differenza. Non dimentichiamo la tenace lotta contro la Spagna, nella semifinale degli Europei: un match all’ultimo sangue in cui, stelle del calibro di Donnarumma (22 anni) e dello spagnolo Pedri (18 anni), hanno dimostrato cosa significa realmente giocare con passione.

Le stelle under 20 di Milan e Roma

Il numero di calciatori italiani di vent’anni che vengono considerati come possibili campioni, cresce invece a vista d’occhio nella stagione 2021-2022. Il sito web Goal.com specializzato in notizie calcistiche, inserisce diversi calciatori italiani nei primi 50 calciatori Under 20 più brillanti. Fra questi c’è sicuramente Lorenzo Colombo, attuale centravanti del Monza in B ed ex giovanili del Milan, con cui nella stagione 2020-2021 ha segnato con una media di una rete ogni 33’ minuti. Non male per il mancino nato a Vimercate nel 2002. Restando sul team rossonero, c’è da menzionare sicuramente anche il figlio e nipote d’arte Daniel Maldini, già a segno in questa stagione in A e anche con l’Under-20 azzurra, oltre che presente in tutte le partite di Champions dei rossoneri.

La Roma, poi, ha pensato bene di assicurarsi le prestazioni di Calafiori fino al 2025. Terzino sinistro classe 2002 dal fisico imponente proprio come piace a Mourinho. Se il ragazzo fa parte della rosa giallorossa stabilmente, nonostante faccia parte della Primavera, è in gran parte merito del portoghese, oltre che delle qualità indiscusse del romano. Il suo cartellino a 19 anni vale già quattro milioni di euro e si prevede anche un inserimento nella nazionale maggiore di Mancini, visto che Riccardo Calafiori fa già parte dell’Under-21 da quest’anno.

I “baby” bomber dell’Atalanta

L’Atalanta non è soltanto conosciuta per le recenti imprese in Champions League e campionato, ma anche e soprattutto per aver un settore giovanile prolifico da oltre trent’anni. Da Bergamo è partito per fare la propria prima esperienza da titolare a Salerno un altro terzino sinistro della nostra lista: Matteo Ruggeri, inserito da Sky fra i migliori Under-21 della stagione 2021-2022. Classe 2002, vale già due milioni di euro e fa stabilmente parte della nazionale Under-21, un contributo importante per la Salernitana nella lotta salvezza. Sempre nelle fila dell’Atalanta è cresciuto il centravanti Piccoli, che a dispetto del proprio cognome arriva a misurare 187 centimetri d’altezza. Già diverse reti decisive in maglia nerazzurra al ritorno dal prestito di La Spezia dello scorso anno.

Dalla B arrivano giovani promesse

Tornando in Serie B, non sono pochi gli atleti under 20 che in futuro potrebbero essere protagonisti in Serie A. Facciamo ad esempio il nome del “predestinato”, secondo tecnici, appassionati ed esperti di calcio, centravanti del Pisa Lorenzo Lucca, che anche se è l’unico “over” di questa selezione, ha già compiuto 21 anni proprio nel 2021, sembra essere il vero futuro della nazionale italiana. Abbiamo poi i due fuoriclasse Mancini e Vignato, rispettivamente punta e trequartista di Vicenza e Monza. Al Monza, oltre a Colombo e a Vignato c’è Pirola a comporre una squadra piena di belle promesse. Difensore versatile può rientrare nei piani di Inzaghi, perché capace di ricoprire più ruoli. Concludiamo con un ruolo che in Italia ha una tradizione storica, quello del portiere. Con la maglia amaranto della Reggina si sta mettendo in mostra nella stessa categoria e specialità di Gigi Buffon, un certo Stefano Turati, classe 2001.