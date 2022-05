Milan vs Atalanta: scudetto e Europa League in palio a San Siro

Si sa il calcio è strano, e può dare e togliere nel giro di pochi mesi. Ed è proprio ciò che sta accadendo all’Atalanta di Gasperini, che dopo aver abituato i tifosi di tutta Italia e di tutta Europa a risultati strepitosi, si ritrova a dover lottare per un posto in Europa League, impensabile dieci anni fa, ma al di sotto delle aspettative per ciò che ha dimostrato negli ultimi tre anni. Ci proverà su un campo difficile, su un campo che comunque andrà vedrà una squadra laurearsi campione d’Italia, o Inter o Milan. Infatti il match contro il Milan di Pioli mette in palio punti importanti sia per lo scudetto che per la qualificazione all’Europa League, alla quale concorrono anche Roma e Lazio, oltre alla Fiorentina.

Una classifica compatta e instabile

La classifica di questa Serie A 2021-2022 è stata lungo tutto il campionato molto instabile. Si sono infatti alternate in vetta prima Napoli, poi Inter e ora il Milan, mentre nella zona per la qualificazione alla Champions League la Juventus sembrava avere troppo distacco dalle altre a dicembre, mentre ora si ritrova lì qualificata e ad insidiare il terzo posto del Napoli.

Altrettanto è successo in zona retrocessione dove una Salernitana che le quote di snai sport davano per spacciata a febbraio è risorta e ora ha il proprio destino nelle proprie mani. Tutto può dunque succedere anche in zona Europa League dove per un posto concorrono ben quattro squadre, cinque se dovessimo includere il Verona perché la matematica dice ancora così. La sfida di San Siro fra Milan e Atalanta, derby lombardo che si giocherà per la giornata numero 37 sarà il 121esimo della storia della Serie A. Il bilancio vede in netto vantaggio i rossoneri 53 vittorie, più del doppio di quelle bergamasche che sono 25.

Ma badando alle statistiche il Milan deve stare attento perché l’Atalanta non esce con una sconfitta da San Siro dalla stagione 2013-2014, e ha conquistato la bellezza di tre vittorie e tre pareggi da allora. L’ultima giocata a San Siro i bergamaschi si sono imposti per 0-3 l’anno scorso. Dunque il Milan affronta la partita più difficile in un momento delicato della stagione, mentre l’Inter sarà di scena a Cagliari, altra partita delicata ma che gli uomini di Simone Inzaghi devono portare a casa se voglio sfruttare il derby lombardo.

L’Atalanta dal canto suo non può abbandonare l’idea di partecipare a un’altra manifestazione europea, seppur fosse la Conference League, competizione che sta acquisendo sempre più fascino anche grazie alle imprese della Roma. Quindi i nerazzurri di Bergamo sono chiamati almeno a provarci a conquistare un posto per l’Europa, e in questo percorso la sfida di San Siro `fondamentale.