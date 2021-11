Fedez, Morrone (Lega): “Spero non voglia solo aumentare i suoi follower”

“Spero che Fedez non voglia confondere le istituzioni con uno spazio in cui aumentare i suoi follower e la sua popolarità, o peggio ancora, che pensi ad un business legato al mondo della politica. Va bene se vuole impegnarsi seriamente, ma cercherei di evitare ulteriori inutili spettacolarizzazioni“. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato della Lega, Jacopo Morrone, che ha poi proseguito: “Io politicamente parlando non so nemmeno chi sia Fedez, anzi personalmente credevo che se qualcuno lo ascoltasse fosse solo per sentire un certo tipo di musica. Di come la pensa non ne sappiamo nulla, se non per qualche sua presa di posizione pubblica in cui esprimeva dei giudizi senza neppure conoscere bene il provvedimento di cui parlava”.

“Non si può limitare quello che è un diritto costituzionale previsto dall’articolo 21. Esiste un ministero, quello degli interni, che è preposto a garantire l’ordine pubblico e che ha tutti mezzi per farlo. Chi fa violenza o viola le leggi deve essere giustamente sanzionato, ma non possiamo pensare di bloccare le manifestazioni in questo modo”.

“Quando si danno delle istruzioni per poter manifestare si sta già garantendo la salute dei cittadini, perché ci sono delle vere proprie prescrizioni che vengono fornite dagli enti preposti. Il problema è se queste regole non vengono rispettate, ma di base già esistono leggi che, una volta applicate, garantiscono sia la tutela della salute che il diritto a manifestare”.

“Non possiamo assolutamente far passare l’idea che ci siano manifestazioni di serie a e di serie b, altrimenti corriamo il rischio in futuro che non si permetta lo svolgimento di manifestazioni considerate “scomode, e di permetterne altre, magari in favore del governo del momento. È una questione molto seria, perché stiamo parlando di diritti garantiti dalla Costituzione, da quella che è la Carta più bella del mondo, che però oggi in molti criticano e vogliono disapplicare”

