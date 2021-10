Granato, PaP: “Halloween è alle porte ma gli imprenditori vampiri ci sono tutti i giorni”

In Italia abbiamo 3 milioni di lavoratori a nero.

Un esercito di fantasmi: senza diritti, senza contratti, con salari da fame.

Stanotte a Pozzuoli, in provincia di Napoli, siamo tornati nelle strade

Per dire ai lavoratori e alle lavoratrici a nero che non sono soli, che c’è chi come Potere al Popolo combatte contro il lavoro nero non solo a parole o con slogan, ma mettendoci la faccia, i corpi, i fatti.

E, anche, le vittorie. Perché contro gli sfruttatori del lavoro nero si può vincere. Sono tutt’altro che imbattibili.

Insieme possiamo prenderci la luce, tornare ad avere diritti, salario, dignità e rispetto.

Potrei raccontarvi decine di storie di chi ha vinto questa battaglia. Lasciamo la rassegnazione e il lamento ad altri e troviamo il coraggio di organizzarci insieme.



var url207625 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=207625”;

var snippet207625 = httpGetSync(url207625);

document.write(snippet207625);