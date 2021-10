Scanzi: “È appena stata scritta una pagina politica indecorosa, che vergogna”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Tutto come previsto. Renzi e Italia Viva, a giudicare dai numeri in Senato e dall’esito del voto segreto, hanno appena contribuito fattivamente ad ammazzare il ddl Zan, dando man forte al bigottismo sovranista delle destre. Peraltro Renzi era fisicamente assente in un giorno così importante: complimenti!

A Zan lo avevo detto due domeniche fa quando era stato ad Arezzo. E la natura reale di Renzi la scrivo e dico da otto anni, quando il Pd ebbe la colpa inaudita di credere a un simile personaggio. Non sono certo stupito. I numeri dei “no” dicono che tra i franchi tiratori c’è stata anche l’ala più teocon del Pd. Di male in peggio.