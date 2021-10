Fornaro: “Campagna elettorale finita, ripartire dal lavoro”

Ora che è finita la campagna elettorale il governo deve tenere la barra dritta su campagna vaccinale e green pass per permettere al Paese una ripartenza in sicurezza. I tanti che non hanno votato alle scorse amministrative sono un macigno che non deve essere rimosso.

Cittadini e imprese

La prossima manovra di bilancio deve dare risposte ai cittadini e alle imprese. I dati economici riscontrati sino ad ora sono buoni e ci permettono di affrontare il futuro senza gli assilli del passato. L’Italia deve ripartire dalla difesa del lavoro, dal miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici e da una lotta serrata alla precarietà.



