Draghi: “In Italia campagna vaccinale più spedita della media europea”

“La curva epidemiologica è oggi sotto controllo“, ha dichiarato il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato sul consiglio europeo del 21 e 22 ottobre, ricordando “l’immane opera logistica compiuta da questo governo” nella campagna vaccinale. “Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno deciso di vaccinarsi e in particolare giovani e giovanissimi. E anche chi lo ha fatto nelle scorse settimane superando le proprie esitazioni”, ha proseguito il premier. Draghi ha poi spiegato che “in Italia, la campagna procede più spedita della media europea. A oggi, l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata“. Draghi ha ricordato “che prima dell’ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi quattro mesi, l’Italia ha dunque vaccinato metà della popolazione con più di 12 anni. Uno sforzo straordinario, per cui dobbiamo essere grati al nostro sistema sanitario, a partire da medici e infermieri”.

Senza lo Stato non c’è transizione

Per fare la transizione ecologica e la transizione digitale non ci sono alternative all’intervento dello Stato, che non può non essere pienamente impegnato. Altrimenti se non c’è lo Stato queste due transizioni non avverranno. E questo vale anche per i nostri rapporti con la Ue per quanto riguarda le molte regole sospese in questo momento”, ha proseguito il premier. “Noi siamo ancora indietro, molto indietro. Ma intendiamo colmare il divario che ci separa dall’Unione europea e arrivare a guidare” la transizione digitale.

Fonte: agenzia dire



