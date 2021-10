Amministrative, De Carlo (FDI): “Risultato migliore laddove il candidato è stato scelto da Fratelli d’Italia”

“Il risultato non è dei migliori, probabilmente abbiamo fatto degli errori e ora sta a noi rimediare. Chiaro è che laddove come a Roma il candidato l’ha scelto Fratelli d’Italia, il risultato è stato decisamente migliore”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il senatore di Fdi, Luca De Carlo che ha poi proseguito: “Continuiamo a credere che la formula del centrodestra sia sempre quella vincente e che semmai ci si debba concentrare su un’offerta politica un po’ più corposa rispetto a quella che abbiamo proposto in questa tornata elettorale”.

In riferimento agli errori commessi nella campagna elettorale, De Carlo ha poi spiegato

C’è stato un periodo, soprattutto all’inizio delle candidature in cui si è erroneamente creduto che il civico fosse “bello” per forza, abdicando così al ruolo della politica; io credo invece che dei candidati più politici possano essere molto più utili in certi frangenti, ma tutto serve per fare esperienza e migliorare”. Sul sorpasso di Fdi nei confronti della Lega, De Carlo ha commentato: “È vero che abbiamo aumentato il nostro consenso e che la nostra crescita ci ha portato ormai ad essere al livello del Carroccio, ma auspichiamo che a questa nostra crescita corrisponda anche un ulteriore slancio della Lega, proprio per poter arrivare ad essere maggioranza ovunque nel Paese”. Sul prossimo ballottaggio a Roma, De Carlo ha poi concluso: “Sappiamo già che la sinistra anche a Roma proverà a fare un altro “schema Draghi” e a mettere insieme anche il voto dei 5stelle, nonostante Raggi e Gualtieri si siano insultati fino a ieri, ma preferisco di gran lunga continuare ad essere coerente come siamo stati fin dall’inizio, e cercare di convincere anche quei cittadini che non hanno votato al primo turno a sostenere il nostro progetto politico”

Fonte: inews24