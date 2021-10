Analisi del voto amministrativo: vinti e vincitori

Ho aspettato qualche giorno prima di commentare l’esito del voto amministrativo.

L’ho fatto per far decantare meglio le vicende.

Se nel 2018 il M5S aveva dato a milioni di italiani disillusi dalla politica una speranza di cambiamento, lo stesso M5S tra alleanze con il partito di “Bibbiano” ed il sostegno all’unto da Bruxelles, ha allontanato queste persone dalle urne. Bene fa Giuseppe Conte a voler riorganizzare il partito. Un consiglio: prima occorre togliere la fiducia a chi ha attuato le politiche contro le quali è nato il Movimento.

Laddove il M5S ha corso da solo, ha vinto. Beh, qualcuno mi dirà che a Napoli il M5S è in maggioranza; a quale prezzo? Se fanno piacere le parole di Vincenzo De Luca…

Vera sinistra

Apprezzabili e speranzosi per chi è alla ricerca di un vero partito di sinistra, sono i risultati ottenuti da Marta Collot a Bologna e Christian De Luca a Volla, entrambi giovani volti di Potere al Popolo.

Centrodestra

A contrario di quanto urlano, Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono riusciti nell’impresa di perdere in maniera eclatante. Se la vicenda delle liste legate al candidato napoletano Catello Maresca ha del grottesco, quella di Enrico Michetti e Luca Bernardo sono un inno all’incapacità. Non basta far finta di stare all’opposizione mentre si sgoverna oppure è sufficiente abbaiare per convincere la maggioranza degli elettori. Occorrono programmi e una classe dirigente credibile; elementi che, a parer mio, difettano nei partiti di Giorgia e Matteo. Che dire, poi, dell’inchiesta di Fanpage su Carlo Fidanza e delle affermazioni di Rachele Mussolini sul 25 aprile?

Nel frattempo, complice anche alcuni esponenti del Pd e del M5S, il buon Silvio Berlusconi, ripeto Silvio Berlusconi, prepara il terreno per la sua elezione al Quirinale…

Pd

Il Pd è il vero vincitore di questa tornata, grazie al fatto che in un periodo dove più di un italiano su due non vota, chi riesce a portare in cabina il proprio elettorato (leggi ciò che rimane della borghesia che mira a conservare le proprie rendite) diventa un grande nano tra uomini piccolissimi.

E’, però, una vittoria di Pirro. Guai, infatti a dare per morto il centro destra in ottica elezioni politiche: i sondaggi lo danno al 50%. Una curiosità: per voi il Pd è un partito di sinsitra?

I migliori

Mentre si formano le giunte e continua la campagna elettorale, nel frattempo gli italiani vengono distratti con le questioni transizione ecologica (a suon di centrali nucleari?) greenpass e l’emergenza fascista.

Sia chiaro: c’è un pericolo neo fascista in Italia ed è giusto che si combatta senza se e senza ma.

Ma, abbiate bontà, ci sono anche emergenze quali la disoccupazione, la povertà, la mala sanità, l’ascensore sociale bloccato, la discriminazione di genere, le pensioni che hanno tolto e che tolgono non solo elettori alle urne ma anche la speranza di un futuro non dico migliore ma quanto meno dignitoso.

Di questo passo se lor signori continuano a pensare solo alla “forza ondulatoria” e ad essere scollati dalla realtà l’astensione potrebbe essere prodromica di scontri violenti.

E’ in gioco la democrazia e in molti fanno finta di non saperlo.



