Amministrative, Toccalini (Lega): “Stare al governo ci sta penalizzando, ma diremo no a ius soli e tasse”

“Forse è vero che stare al governo ci sta penalizzando dal punto di vista elettorale, ma se questo sacrificio serve per evitare lo Ius soli, nuove tasse e la riforma del catasto, allora ben vengano questi sacrifici per difendere i cittadini”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato della Lega, Luca Toccalini, che ha poi proseguito: “Noi abbiamo un grosso difetto, o un grosso pregio, a seconda dei punti di vista, che è quello di dire sempre quello che pensiamo. Se qualcosa non ci piace all’interno di questo governo, non mostriamo una faccia diversa da quella che abbiamo e diciamo chiaramente ai cittadini come la pensiamo”.

Sugli errori che hanno contribuito al risultato elettorale, Toccalini ha spiegato

“Il fatto di aver presentato i nostri candidati in estremo ritardo rispetto a quanto avevamo fatto in passato, e quindi non aver dato la possibilità ai cittadini di conoscerli, ma anche quando hanno potuto farlo, l’hanno fatto attraverso stereotipi propinati da attacchi giornalistici che sono arrivati negli ultimi giorni della campagna elettorale”.

Sulla scelta dei candidati

“Non vogliamo dare la colpa a nessun altro perché i candidati sono stati scelti da tutta la coalizione, quindi ce ne assumiamo serenamente la responsabilità e speriamo che ci serva come insegnamento per evitare di ripetere gli stessi errori già dalla prossima tornata elettorale di maggio, quando si voterà in molte altre grandi città”.

Sul sorpasso di Fdi nei confronti della Lega in quasi tutte le grandi città

“Finché c’è un giro di voti interno e non una crescita della coalizione, si tratta solo di un vantaggio per il singolo partito, ma non per la coalizione o per il Paese. Dobbiamo riuscire a crescere tutti insieme singolarmente e, contestualmente, far crescere la coalizione. Solo così potremo battere il centrosinistra”.

Sulla prossima fase congressuale del Carroccio

“Ci sarà certamente un dibattito, che non riguarderà Tizio, Caio o Sempronio, ma sarà incentrato su una discussione sui grandi temi. Sarà un momento importante anche per restituire quella democrazia che è mancata al partito negli ultimi due anni, non a causa delle scelte di Salvini, ma della pandemia che ha imposto il divieto di svolgere congressi e assemblee”.

Sulla leadership di Matteo Salvini ha poi concluso

“Non è assolutamente in discussione, anche perché stiamo parlando di un uomo che ha preso un partito al 3% e l’ha portato a raggiungere il 34% alle europee. Un leader come Salvini per fortuna ce l’abbiamo noi e ce lo teniamo ben stretto, anche perché sappiamo tutti che è anche l’unica persona che in futuro potrà trainare la Lega verso altri grandi successi”

Fonte: inews24