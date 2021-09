Roma, De Vito (FI): “Garante per gli anziani priorità assoluta della città”

“Ho incontrato in questi giorni alcuni coordinatori municipali dei centri anziani e insieme abbiamo condiviso il testo del regolamento che la Giunta Capitolina dovrà approvare per istituire la figura del Garante Capitolino dei diritti degli anziani”. E’ quanto dichiara il Capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Marcello De Vito.

Le modalità per istituire questa importante figura

“Infatti occorre individuare entro la fine dell’attuale consiliatura le modalità per istituire questa importante figura, così come previsto dalla delibera di indirizzo presentata a mia prima firma, votata all’unanimità lo scorso 6 agosto” continua De Vito.

“Non c’è più tempo da perdere, gli anziani non possono e non devono rimanere indietro, specie in questo momento di emergenza sanitaria e il Garante dei diritti degli anziani dovrà assicurare proprio le prestazioni sociali erogate da Roma Capitale” conclude l’esponente capitolino di Forza Italia.