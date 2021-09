Roma, De Vito-Rinaldi: “Ma Roma non era un comune attento al benessere degli animali?”

“Il nostro Comune dichiara da sempre interesse e attenzione per gli animali tanto da aver istituito perfino un ufficio che si preoccupa del loro benessere all’interno dell’assessorato Ambiente. Allora non mi spiego perché un veterinario che debba effettuare una visita non possa avere il permesso per l’accesso in ZTL, così come avviene per i medici e gli operatori sanitari.

I veterinari non sono forse medici?

E gli animali non hanno comunque bisogno di assistenza come le persone? Polivet per esempio, un policlinico veterinario che opera a Roma, si è visto negare l’accesso alle ZTL del centro della città a seguito di una chiamata per un intervento a domicilio con auto veterinaria attrezzata.

Perché nelle Ordinanze della sindaca relative al blocco del traffico per prevenire e contenere l’inquinamento la figura del veterinario viene citata insieme a quella del medico e inserita tra le categorie che possono avere accesso anche durante il blocco, mentre nel Regolamento delle ZTL non vengono neanche menzionate impedendo loro l’ingresso nelle zone a traffico limitato?

Oggi ho presentato un’interrogazione urgente per chiedere alla sindaca e all’assessore competente di fornire ai cittadini risposte rapide e convincenti che possano giustificare un comportamento tanto illogico”. E’ quanto comunicano in una nota Marcello De Vito, capogruppo di FI in Campidoglio, e l’avv. Mariangela Rinaldi candidata consigliera in Assemblea Capitolina