De Vito: “Alitalia: per offrire servizio pubblico efficiente e affidabile, piano di rilancio e garanzia diritti lavoratori”

Il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito parla della seduta straordinaria del Consiglio Capitolino riguardo Alitalia.

Le parole di De Vito

“Domani, in Aula Giulio Cesare, seduta straordinaria di Consiglio su Alitalia. Il tema tocca molto da vicino la nostra Capitale, ma l’azienda rappresenta una risorsa importante per tutta l’economia italiana; per questo, oggi più che mai, è richiesta una soluzione in grado di rilanciarla potenziando settori – come il turismo, per esempio – tanto pesantemente colpiti dalla pandemia di Covid”.

“Confido nell’attenzione di quanti si stanno impegnando perché l’azienda possa tornare ad essere operativa quanto prima garantendo il diritto al lavoro del personale aeroportuale e auspico che il superamento della crisi permetta ad Alitalia di tornare presto a rivestire un ruolo di servizio pubblico efficiente, affidabile e all’altezza dell’importante sfida che sarà chiamata ad affrontare con gli altri player internazionali” ha concluso il presidente.