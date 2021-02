Roma, De Vito: “Foibe: riflettere su responsabilità di essere testimoni”

Il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, esprime il proprio pensiero in occasione del ‘Giorno del ricordo delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata’

Le parole di De Vito

“La tragedia delle foibe e l’esodo degli italiani di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia sono avvenimenti che fanno parte della nostra storia. Una storia alla quale, per troppo tempo, non è stato riservato il rilievo che le sarebbe spettato ma che fa riflettere sulla responsabilità e sulla necessità di essere testimoni per non dimenticare.

Le sofferenze subite, infatti, devono servire da insegnamento perché non vengano mai negati i diritti delle persone e perché ognuno, nel proprio quotidiano, combatta l’indifferenza rafforzando la difesa della democrazia e della pace e creando reti tra persone che sanno e vogliono dialogare camminando nella stessa direzione”