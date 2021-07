Gasparri, De Vito e Benvenuti: “Roma invasa da rifiuti e topi è emblema del fallimento di Zingaretti e Raggi”

In una nota congiunta il coordinatore romano FI Maurizio Gasparri, il Capogruppo FI e Presidente Assemblea capitolina Marcello De Vito, il responsabile Consulta Ambiente Piergiorgio Benvenuti parlano della situazione rifiuti nella capitale.

La nota di Gasparri, De Vito e Benvenuti

“Le strade di Roma invase sotto i 40° del 1° luglio da migliaia di tonnellate di rifiuti, topi e gabbiani rappresentano l’emblema del fallimento del governatore Zingaretti e della Sindaca di Roma Virginia Raggi, nonche’ del PD e del M5S, con i grillini che governano ad ambo i livelli istituzionali.

Dopo aver fatto un piano rifiuti tardivo e sbagliato, la Regione Lazio PD-M5S continua ad imporre la realizzazione di una discarica dentro il Comune di Roma, dopo che i romani e in particolare la valle galeria hanno già dato con Malagrotta, scempio a cui Forza Italia si opporrà con ogni mezzo.

Di contro la sindaca Raggi e il M5S capitolino continuano a servire ai romani la specialità grillina: “decidere di non decidere”. Più che “rifiuti 0”, il loro piano può definirsi “risultati 0″, zero come i livelli di raccolta differenziata rimasti al palo, zero come le soluzioni impiantistiche messe in atto, mentre la giunta Raggi continua a far spendere ai cittadini romani circa 200 milioni per portare i rifiuti altrove.

È una vera vergogna, un autentico sfregio alla città più bella del mondo, uno spettacolo davvero triste se poi si pensa che in contemporanea Conte e Grillo litigano irresponsabilmente come topi sullo statuto M5S e su brandelli di potere, cosa di cui ai cittadini romani non importa davvero nulla.

E’ ora di mandarli davvero a casa.

È ora di conclamare questo fallimento e di consegnare ai cittadini romani prima, ai cittadini laziali subito dopo un governo di centrodestra efficiente ed efficace, proiettato sulla tutela e sulla transizione ambientale e sulla crescita economica green, temi su cui Forza Italia e’ leader grazie ai suoi gruppi di studi e consulte.

Forza Italia lo affermera’ a gran voce nel consiglio tematico del 14 luglio prossimo.

E’ ora di dire basta! Roma merita altro.”