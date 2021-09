Campidoglio, Palumbo: “La ciclabile di Via Tuscolana un disastro per i cittadini”

Marco Palumbo, candidato al consiglio del VII Municipio con Forza Italia per Michetti sindaco, parla della pista ciclabile di Via Tuscolana.

Le parole di Palumbo

“Percorrere la Via Tuscolana a qualsiasi ora diventa sempre più difficile per i cittadini alle prese con i parcheggi e con l’aumento esponenziale di traffico in tutta la zona. Infatti, la creazione delle piste ciclabili ha reso di fatto impraticabile la viabilità perché i ciclisti, soprattutto i riders alle prese con le consegne, incombono da una certa ora in poi rischiando incidenti con i conducenti dei veicoli che, a suon di benedizioni, sono alle prese con l’ardua ricerca di un parcheggio, magari, dopo ore di faticoso lavoro.

Senza poi considerare il danno per i commercianti che a causa degli effetti “ciclabili” sono invasi dagli autobus di linea in entrambe le carreggiate; i posti per parcheggiare gli autoveicoli sono ridotti di gran numero, camion che in assenza di spazi adibiti al carico/scarico merci tentano parcheggi alla disperata in seconda o terza fila. Insomma un disastro voluto da Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle”.

Le parole di De Vito

Anche il Capogruppo di FI in Campidoglio Marcello De Vito interviene al fianco dei residenti e commercianti della zona e aggiunge: “le piste ciclabili vanno fatte nel rispetto del codice della strada e devono essere un valore aggiunto per la città e non un simbolo ideologico” .