Trotta, PaP: “La cosa che non saprete dai giornali e dai media è che ieri a Firenze eravamo in 40.000”

Mi ci vuole un attimo per mettere insieme le sensazioni, le valutazioni. Forse è un dato di lentezza, forse è anche il fatto che quando conosci le lotte e chi le fa si aggiunge quel “qualcosa” in più.

La cosa che non saprete dai giornali e dai media è che ieri a Firenze eravamo in 40.000. Con delle parole d’ordine non scontate ma chiarissime, che poi son quelle del nostro tempo.

I compagni e le compagne del Collettivo Di Fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze non hanno mai smesso di mantenere tutti su un piano di realtà.

L’azione sindacale, le rivendicazioni, le trattative e la fabbrica occupata, presidiata

Il tempo scorre e tutto si intensifica ed io posso solo immaginarla quella responsabilità.

Responsabilità, fiducia e la consapevolezza di doverci vedere più lungo dei padroni.

Ieri questi compagni e queste compagne hanno dimostrato in grande, e non è la prima occasione nella quale accade, che si deve parlare di lavoro e di sfruttamento con lucidità.

Con in mente una strategia chiara, una capacità di adattamento alle condizioni sociali ed al saper tradurre tutto questo in una mobilitazione.

Però, portiamocele 40.000 persone, organizzazioni politiche, associazioni locali e nazionali in piazza.

Ecco, perché la lotta dei lavoratori Gkn può essere di slancio e di aiuto per le prossime che seguiranno? Perché si, seguiranno.

La delocalizzazione è un fenomeno che non si può fermare senza dei limiti effettivi legislativi ed in questo senso c’è un vuoto enorme.

Voluto, sia chiaro. Voluto da chi vuole favorire le aziende e schiacciare i lavoratori.

Il corteo di ieri intanto ha unito tutte le istanze e tutte le lotte, non lasciando un segno soltanto nel settore dell’automotive, ma creando una rete che più fitta sarà e più sarà possibile in futuro attivarsi, lottare.

Possiamo raccogliere questo entusiasmo per rilanciare e crescere tutti insieme.

I lavoratori e le lavoratrici Gkn sono riusciti a declinare tutto questo, riusciranno ad andare a fondo proprio grazie alla loro coscienza di classe.

Io sono certa che da qui qualcosa cambia, qualcosa si “scolla”

Si scolla perché l’approccio si cambia e questo bagaglio, vada come vada, arriverà a tutti noi, ai prossimi.

E quando i bagagli si incontrano, con la legittima rabbia e con la nostra sacrosanta dignità, si possono prevedere alcuni scenari ed incidere.

Abbiamo tutto da imparare e tutto da costruire.

Firenze, ancora una volta, ha dato uno schiaffo in faccia enorme a Melrose ed ai padroni.

Non è possibile astenersi dal dover scegliere una barricata: quella dei lavoratori e delle lavoratrici Gkn oppure quella di chi punta il dito ma, in fin dei conti, non vuole cambiare niente.

Posso solo dire che lo spezzone di Potere al Popolo ha dato tutto quello che poteva: supporto, lotta, grinta e…voce!

Senz’altro sappiamo bene che serve sia la teoria che la prospettiva quanto metterci la faccia, sporcarsi le mani.

La mia comunità politica è differente



