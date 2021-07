Zanni: “Il nostro è un europeismo pragmatico”

“Il nostro obiettivo è di aggregare e creare un nuovo gruppo che sia il più ampio possibile, che possa essere protagonista e un punto di riferimento per chi, nel centrodestra europeo, non si sente più rappresentato da un Partito popolare europeo che ormai è schiavo della sinistra e dei verdi”.

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it l’europarlamentare della Lega e presidente del gruppo Identità e Democrazia, Marco Zanni, che ha poi proseguito:

“Vogliamo offrire un’alternativa di cooperazione europea che parta dagli Stati membri e dal rispetto del principio di sussidiarietà. Abbiamo messo nero su bianco alcuni di quei valori di centrodestra che oggi sono stati abbandonati dall’Europa, ma anche da chi avrebbe dovuto rappresentarli, ovvero il Ppe. Bene, oggi c’è un’alternativa che vuol rimettere al centro quei valori, e le porte sono aperte a tutti”.

Sulla polemica con il segretario del Pd, Enrico Letta

“Evidentemente il segretario del Pd la nostra carta non l’ha mai letta. Questa è una carta che esalta il valore della cooperazione europea, ma da un altro punto di vista; non verso lo svuotamento delle identità nazionali, ma come un valore che parte da quello che è oggi il nucleo imprescindibile della democrazia in Europa: lo stato nazione” Zanni ha poi proseguito: “Quello che noi contrastiamo è un europeismo che vuole a tutti i costi un’omologazione forzata, attraverso un approccio distruttivo. Il Pd professa un europeismo acritico, noi invece proponiamo un europeismo pragmatico, un progetto che tra l’altro è assolutamente in linea anche con l’approccio di questo governo e di Draghi in Europa”.

Zanni ha poi concluso, rispondendo ad una domanda su Giorgetti e sulla possibilità ormai tramontata di un ingresso della Lega nel PPE: “Non mi risulta che nessuno stesse lavorando per far entrare la Lega nel Ppe, questo è stato semplicemente un dibattito giornalistico. Che poi nella Lega possano esserci idee e sensibilità e differenti , questo è vero, ma la linea resta quella unitaria.

Chiariamo subito che questo progetto non è contro il Ppe, ma che vuole fungere da stimolo anche per quella parte del Ppe che non vede bene la svolta a sinistra di questi ultimi anni. È un progetto costruttivo e di apertura per riportare alcuni temi fondamentali al centro del dibattito e dell’azione politica europea”

Fonte iNews24.it