Scanzi: “Quand’è che molti di noi sono diventati così incivili, ignoranti, volgari e irricevibili?”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

A me interessa invece il contenuto. E il contenuto è la profonda maleducazione che regna in treno (non solo in treno, ma ora parliamo di quello). Lo vogliamo dire una volta per tutte che viaggiare in treno è diventato un inferno non solo per i frequenti ritardi, ma anche e soprattutto per l’inciviltà della gente?

Persone che urlano al telefono, che ascoltano musica a tutto volume, che usano suonerie allucinanti. Ogni volta va in scena il campionario della volgarità più grezza e abietta. Sono capaci di parlare per ore (del nulla, oltretutto) e se glielo fai notare si arrabbiano pure.