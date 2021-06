Scanzi: “Tira un’aria pessima, regressione pura”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Sempre encomiabile nell’incarnare al meglio il peggio dell’imprenditoria italiana. Dipendesse da gente come lui, Santanché o quel tale Braccobaldo sardo, non dico che i lavoratori sarebbero ancora prossimi allo sfruttamento puro, ma quasi.

In queste parole, come ha notato anche Leonardo Cecchi, c’è tutta l’arroganza da parte del “padrone” nei confronti del “servo”.

Tira un’aria pessima. Pessima. Regressione pura: sociale, etica, morale.