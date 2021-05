Scanzi: “Siamo un paese senza speranza, saturo di cattiveria, ignoranza e deficienza”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ieri, dopo due settimane, Massimo Galli è tornato in tivù. Era a Cartabianca. Qualcuno ovviamente lo aspettava al varco.

Prima è stato Bruno Vespa a definirlo “il Davigo dei virologi”, e detto da lui non era certo un complimento. Poi è arrivato quel che resta del Cazzaro Verde, Salvini, che lo ha orrendamente paragonato allo iettatore di Non ci resta che piangere per poi sostenere che, fosse stato per Galli, oggi non avremmo aperti i bar e i ristoranti.

Come quasi sempre capita in questo paese bello ma irrecuperabile, gli eroi diventano per molti di colpo coglioni, o addirittura “colpevoli”. E tanti pecoroni credono a queste narrazioni false, indecenti e assai interessate.