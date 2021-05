Scanzi: “Il livello del centrodestra italiano è davvero, troppo spesso, raggelante”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Ruggiero Flavio Basile. Sguardo vispo. Eloquio sublime. Fattezze da basso dadaismo. Capelli puliti come un monolocale bombardato a Bengasi.

Consigliere comunale a Barletta. Ex Lega. Ora gruppo misto.

Durante una seduta in Aula sel 21 maggio, gesticolando manco fosse tarantolato, l’insigne quasi-camerata Basile ha dichiarato:

“Io non mi offendo se mi chiamano fascista, okay? È lo stupido e il mentecatto che si offende. Il fascismo ha fatto tante belle cose, okay? Qua bisogna sfatare il mito del fascismo e del comunismo!”