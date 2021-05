Scanzi: “Il Ponte sullo Stretto è un delirio onanistico di tecnocrati incapaci”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

“No: Mario Tozzi, professione geologo, che di queste cose dovrebbe saperne di più di certi parlamentari di terza fascia che, dopo aver giurato e spergiurato per anni “mai il Ponte sullo Stretto”, adesso si improvvisano esperti geologi per giustificare l’ennesimo voltafaccia.

Cambiare idea ci sta. Perdere la faccia no.