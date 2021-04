Lezzi: “Draghi prosegue con la strategia del dilatare i tempi”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Il governo dei migliori, appena insediato, avrebbe dovuto richiedere un nuovo scostamento di bilancio e avrebbe dovuto distribuire a chi è in difficoltà gli oltre 30 miliardi che aveva già a disposizione.

Ora prosegue con la strategia del dilatare i tempi. Sono già otto giorni che si aspetta il secondo indispensabile decreto sostegni ma non ce n’è traccia.

Si promettono ristori e sostegni ma si danno miserie e anche in ritardo mentre le attività sono chiuse o lavorano a singhiozzo.

D’altronde, per la politica è più importante concentrarsi sulle future alleanze, sulla corsa al Quirinale e sulle prossime amministrative.