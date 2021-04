Scanzi: “Lo sentite questo odore? È odore di restaurazione”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Di un reato odioso e schifoso, eternato da una sentenza definitiva, che si lega anche allo stato tragico della sanità in Lombardia.

Formigoni, come scrive Travaglio stamani sul Fatto, “dirottava i soldi delle nostre tasse destinati alla sanità pubblica nelle tasche dei ras delle cliniche private (Maugeri e San Raffaele), i quali poi ricambiavano con congrue percentuali, sempre a carico nostro. Intanto le due Regioni tagliavano i posti letto pubblici”.

“Fate voi il calcolo su quei 32 milioni in Abruzzo più 200 in Lombardia: quanti posti letto e respiratori avrebbero potuto acquistare le due Regioni prima della pandemia se fossero state governate da gente onesta?