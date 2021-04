Scanzi: “Il comune denominatore è la parola ignoranza”

Così Andrea Sacnzi sulla sua pagina Facebook:

“Ci sono troppi uomini e troppe donne che sono d’accordo su una cosa del genere (l’aggressione omofoba di Valle Aurelia a Jeanne Pierre Moreno). Se noi limitiamo questo discorso all’episodio terribile e infame che è successo a lui è limitante, perché purtroppo c’è una cultura in questo Paese molto profonda che è la stessa che parla delle donne, delle minoranze, degli stranieri, e il comune denominatore è la parola ignoranza. Atavica.

E li conosco quegli uomini, sono gente che frequentiamo, è gente che sta nelle palestre, negli uffici, nel mondo.

E quella è gente che dobbiamo sputtanare, che non dobbiamo frequentare. Quando un vostro amico, dice “La mia ragazza non l’ho mandata a ballare con le amiche”, quella è gente da non frequentare. E, ragazze, mi rivolgo a voi, lasciateli quegli uomini lì”.

Dannatamente, tristemente, terribilmente vero.