Boldrini: “Se il Partito Democratico sceglie Letta, mandato pieno fino al 2023”

“Non credo si possa chiedere ad una persona come Letta, che già aveva impostato la sua vita in un altro Paese, con altre attività, di rinunciare a tutto solo per qualche mese. Mi sembrerebbe alquanto improprio, inopportuno e nemmeno troppo utile per il partito. Se l’assemblea si ritroverà politicamente intorno alla sua persona, penso che ciò dovrà avvenire attraverso un mandato pieno, fino al 2023” .

Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24.it la deputata del Pd, Laura Boldrini, che ha poi proseguito: ”Quando ero presidente della Camera e lui premier, ci è capitato di lavorare insieme e già allora ho avuto modo di conoscere una persona disponibile alla collaborazione e al gioco di squadra. Già questo mi pare che sia un elemento di partenza molto importante. Aspettiamo gli sviluppi, ma sulla figura in questione ci sono pochi dubbi, è una persona solida e autorevole”.

Sulle dichirazioni di Orfini che aveva accusato la linea politica di Zingaretti, l’ex presidente della Camera dei deputati ha poi commentato: “Capisco perché Orfini dica questo, ma ci sono anche altre questioni da mettere in campo, e in un momento così difficile, forse sarebbe più utile cercare di fare un lavoro di apertura e sforzarci di proiettare il partito verso le esigenze reali del Paese. Per farlo però occorre anche porre fine ad una diatriba sterile, che distrae e distoglie dagli obiettivi comuni che dovremmo perseguire in questo momento”.

Sulle dure parole di Mattia Santori e Rocco Casalino nei confronti del Pd, Boldrini ha poi concluso: “Sono assolutamente contraria a questa modalità di esprimere concetti che potrebbero essere spiegati con maggior rispetto. Nessuna comunità può essere paragonata ad una malattia che genera la morte o ad una materia tossica. È il tempo che viviamo che ci ha abituato purtroppo ad alzare sempre più l’asticella del linguaggio in termini di ferocia ed aggressività. Non solo mi dissocio, ma condanno queste parole che mirano solo all’offesa”.

