Question Time, Boldrini (Pd): “Le parole di Giorgia Meloni infangano le istituzioni”

“La leader di Fratelli d’Italia ha pronunciato delle parole molto gravi ed ha evocato scenari a dir poco inquietanti, alludendo persino che l’assalto alla Cgil ad opera di Forza Nuova non fosse stato evitato volontariamente. Si tratta di un tentativo di infangare le istituzioni che va respinto con forza al mittente”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la deputata del Partito Democratico, Laura Boldrini, che ha poi proseguito: “È inammissibile gettare la responsabilità di quanto accaduto su una ministra della Repubblica, senza peraltro circostanziare minimamente le accuse”.

Boldrini ha successivamente spiegato

“Sono delle dichiarazioni estremamente irresponsabili che, proprio perché pronunciate in un momento così delicato, equivalgono a gettare benzina sul fuoco”. Sempre in riferimento alle parole di Giorgia Meloni, Boldrini ha successivamente dichiarato: “In tutta questa situazione c’era solo una cosa che avrebbe dovuto fare la Meloni, anziché rilasciare quelle dichiarazioni inquietanti di cui, mi auguro, in qualche modo dovrà pur rispondere: condannare il neofascismo e firmare la mozione per lo scioglimento di Forza Nuova”. Sulle responsabilità nella gestione dell’ordine pubblico durante la manifestazione di sabato scorso a Roma, Boldrini ha poi concluso: ”Non ero in piazza sabato, ma pur ammesso che degli errori ci siano stati, sono cose che possono accadere, e in ogni caso a risponderne in primis dovrebbero essere altre figure, perché non è di certo la ministra Lamorgese a decidere dove mettere i blindati durante una manifestazione”

