Draghi: “Accelerare sui vaccini per rallentare diffusione varianti”

“Le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere scusate”. Il presidente del consiglio Mario Draghi al tavolo del consiglio europeo straordinario sollecita una decisa accelerazione sui vaccini, ricordando che per rallentare la corsa delle mutazioni occorre aumentare le vaccinazioni. A tal fine, ha detto Draghi, serve un’azione coordinata a livello europeo, rapida e trasparente.

Prime dosi

Per il presidente del Consiglio un approccio comune deve essere adottato sui test e con un coordinamento per l’autorizzazione all’export. Nel corso del suo intervento il premier a quanto si apprende ha sottolineato la possibilità di dare priorità alle prime dosi alla luce della recente letteratura scientifica. Da Draghi è arrivato anche il sostegno dell’Italia a Covax, lo strumento Ue-Onu per l’accesso globale ai vaccini anti Covid. Ma il premier ha anche sottolineato un problema di credibilità nei confronti dei cittadini europei se si avviassero le donazioni in questo momento.

Fonte: agenzia dire