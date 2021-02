Nugnes: “Non mi è chiaro come un governo possa non essere politico quando ha un piano estremamente politico”

Così la senatrice Paola Nugnes sulla sua pagina Facebook:

Non mi è chiaro come un governo possa non essere politico quando sul tavolo ha un piano estremamente politico, il Recovery Plan, che deciderà su tutti noi e sulle generazioni future, per il prossimo futuro, quindi una contraddizione in termini. Ops, una contraddizione in termini?

Ahime è così, un governo “non” politico è un governo tecnico, è il governo del presidente, che in quanto tale può solo impacchettare il Parlamento e portarlo ad elezioni, se questo non è possibile, perché ci sono urgenti decisioni POLITICHE da prendere, non può che essere un governo politico, e se di un governo politico si tratta, questo deve fare scelte politiche e anche di riforma, ( richieste dalla ue per accedere ai fondi) e allora NON può essere il governo di tutti, non può andare dalla A alla Z, perché altrimenti sarà un arlecchinata, nella peggiore delle ipotesi, o sarà solo un commissariamento della politica, cosa che accadrà.

Cosa non vi è chiaro di questo ragionamento? È italiano, ma presuppone anche la capacità (terra terra) di un ragionamento critico.