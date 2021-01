Scanzi: “L’informazione italiana sa essere davvero straordinaria”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

La prima è che il governo Conte, a prescindere dalla presunzione d’innocenza, con gli indagati (ancor più per reati simili!) neanche deve parlare. Molto meglio far cadere il governo. Se Conte intende elemosinare perfino i voti dei simil-Cesa, tanto vale andare a votare subito e comprare in anticipo fez e olio di ricino. Giusto per stare subito al passo coi tempi che verranno. (Grazie Renzi!)

La seconda è che Cesa e Udc, a oggi, devono costituire un imbarazzo per il centrodestra. Non certo per il governo.

Dal 10 dicembre 2020 a ieri, quindi nelle settimane della crisi aperta indegnamente dalla Diversamente Lince di Rignano, Cesa ha sempre partecipato ai vertici del centrodestra, allargati non di rado alla galassia centrista di cui fan parte pure Lupi e Toti (su richiesta di Matteo Salvini).

Cesa non si è perso neanche un incontro con l’Urlatrice Nera e il Cazzaro Verde. L’ultimo c’è stato ieri, e Cesa ha ribadito anche lì che col governo attuale non vuole avere niente a che fare, perché lui sta col centrodestra.

Ecco: gente così, al centrodestra, lasciategliela. Evidentemente, ai Salvini e Meloni, non dispiace.