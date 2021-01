Scanzi: “Ho firmato la proposta di legge di iniziativa popolare per combattere la propaganda fascista”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Stamani, in Comune ad Arezzo, ho firmato la proposta di legge di iniziativa popolare per combattere la propaganda fascista e nazista. L’idea, meritoria, è del sindaco Maurizio Verona del Comune di Stazzema, dov’è avvenuto uno dei più atroci eccidi nazi-fascisti della storia. Ho aggiunto il logo dell’A.N.P.I. per essere certo di oscurare i nomi dei firmatari e perché – mi piace ribadirlo in tempi di revisionismo abominevole – ho molta stima dell’associazione.

Occorre urlare il nostro NO al fascismo, che esiste purtroppo ancora in moltissime manifestazioni della vita sociale: dagli stadi alle piazze, dai simboli ai busti, passando ovviamente per i social e certa politica.

Affinché la proposta di legge passi, servono 50mila firme. Potete firmare in ogni comune d’Italia. In alcune città sono gli stessi consiglieri (di centrosinistra o 5 Stelle) a organizzare ulteriori raccolte firme, soprattutto nei weekend.