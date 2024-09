Fascismo, Mattarella commemora gli 80 anni della Zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato oggi alla commemorazione degli 80 anni della Zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli, ad Ampezzo (Udine). Ecco uno stralcio del suo discorso: “Il 1944 fu un anno carico di orrore, in Italia e in Europa. Il progressivo ritiro delle truppe naziste lasciava dietro di sé una drammatica scia di stragi. Ne sono testimonianza i villaggi dei nostri Appennini e delle nostre Alpi violati e incendiati, da Sant’Anna di Stazzema a Marzabotto, da Civitella Val di Chiana a Fivizzano.

Boves

A Boves, alla Carnia, l’offensiva alleata martellava le città con bombardamenti dagli esiti spesso tragici, come quello che portò, a Milano, alla morte di 184 bambini, nella Scuola elementare Francesco Crispi di Gorla. Da Fossoli partivano i trasporti degli ebrei verso i campi di sterminio di Bergen Belsen e Auschwitz. Contemporaneamente prendeva forza il movimento di Resistenza al fascismo che, con il regime della Repubblica Sociale Italiana, era complice della ferocia nazista. Si affacciavano i primi embrioni di partecipazione politica e di aspirazioni democratiche. Ad Ampezzo, la Repubblica rende oggi onore a quanti hanno contribuito alla causa della libertà, animando l’esperienza delle ‘zone libere’, delle ‘Repubbliche partigiane’“.

Indipendenza

“Una causa che abbiamo visto e ascoltato poc’anzi, esemplarmente raffigurata qui dalla Medaglia d’oro Paola Del Din, ‘Renata’, che ringrazio per la sua presenza. Vi è una serie di ricordi e d esperienza. Da Montefiorino all’Ossola, dall’Alto Monferrato alla Valsesia, alla Carnia, venne offerto l’esempio di genti che non si accontentavano di attendere l’arrivo delle truppe alleate ma intendevano sfidare a viso aperto il nazifascismo, dimostrando che questo non controllava nè città nè territori, mettendo a nudo quello che era: truppa di occupazione”, dice Mattarella.

“Ecco perchè la battaglia della Resistenza era una battaglia per l’indipendenza, oltre che per la libertà”, aggiunge il Capo dello Stato. Il fascismo, con il regime della Repubblica Sociale Italiana, era complice della ferocia nazista”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo dice nel suo intervento alla commemorazione degli 80 anni della Zona libera della Carnia e dell’Alto Friuli, ad Ampezzo (Udine).

