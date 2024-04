In migliaia a Roma al corteo dell’Anpi

Sono alcune migliaia le persone scese in piazza a Roma oggi, nel corteo organizzato dall’Anpi in occasione della festa della Liberazione del 25 aprile.

Scandita dal coro “Ora e sempre Resistenza“, la marcia dei manifestanti romani sta raggiungendo Porta San Paolo, dove si terranno i comizi finali. Il corteo è aperto dai gonfaloni di Anpi, Anppia, Anfim e da quelli dei quartieri Centocelle e Quadraro. Tante le bandiere italiane e quelle della pace.

A reggere un grande striscione con la scritta ‘I Partigiani‘ c’è anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Accanto a lui anche il padre di Ilaria Salis, Roberto.

ROBERTO SALIS: “SPERO ULTIMA FESTA LIBERAZIONE CON ILARIA IN CARCERE”

“Sono qui per Ilaria, mia figlia è antifascista e questa è casa sua. Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe. Ilaria ha già fatto un 25 aprile in carcere, quello del 2023, però non abbiamo voluto rendere nota la sua situazione per una serie di motivi. Questo è il primo 25 aprile che si può fare, e deve essere l’ultimo con lei in carcere”. Così il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, in occasione del corteo dell’Anpi di Roma per la festa della Liberazione.

PORTA SAN PAOLO PIENA COME NON SI VEDEVA DA ANNI

È una piazza di Porta San Paolo piena come non si vedeva da anni quella che quest’oggi è stata pacificamente invasa dalle diverse migliaia di manifestanti che sono scesi in piazza a Roma per celebrare la Festa della Liberazione in questi 25 aprile 2024.

Dopo le tensioni di questa mattina, quando lo stesso spazio è stato teatro di una contrapposione violenta tra i manifestanti pro Israele e i dimostranti pro Palestina, quest’ultimi fatti oggetto di un lancio di sassi e petardi da parte dei primi, intorno a mezzogiorno ha fatto ingresso in una piazza già semi-piena il grande corteo organizzato dall’Anpi e dalle altre associazioni partigiane.

Qui, davanti alla Piramide Cestia, sono saliti sul palco rappresentanti istituzionali ed ex partigiani come Luciana Romolo e Mario di Maio. Hanno preso la parola il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e Roberto Salis, padre di Ilaria, che ha letto una lettera della figlia, commuovendosi al coro “Ilaria libera”. Nella sua breve lettera, Ilaria ha scritto di essere “orgogliosa che ogni anno in Italia si ricordi la cacciata nazifascista. Dalla mia cella desidero che il mio Paese si mostri all’altezza della sua storia”. Sul palco c’erano anche il segretario della Cgil Roma e Lazio, Natale di Cola e l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor.

