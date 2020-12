Scanzi: “Per ottenere l’immunità di gregge serve raggiungere almeno il 70% di vaccinati”

Ho letto, come immagino molti di voi, le previsioni sulla campagna vaccinale. Cerco di riassumere qui i dati principali.

Per ottenere l’immunità di gregge serve raggiungere almeno il 70% di vaccinati. Ovvero 40 milioni di italiani over 16 (gli under 16 non devono vaccinarsi).

La speranza è che, tra Pfizer Biontech, Moderna e AstroZeneca, tra gennaio e marzo si raggiungano 13 milioni (le fasce più deboli e/o più a rischio) di italiani vaccinati. A quel punto finirebbe la Fase 1 e avremmo un primo, significativo impatto epidemiologico. Ma dovrà funzionare tutto: distribuzione delle dosi e risposta dei cittadini.

A quel punto, dal primo aprile, si potrà cominciare a scendere progressivamente con l’età dei vaccinandi

La speranza è che il 70% dei vaccinati si raggiunga con la fine dell’estate. Sarebbe l’ipotesi migliore. Più probabilmente servirà un anno.

La fascia 40/50 (la mia) non potrà vaccinarsi prima dell’estate (inoltrata, secondo me). Quelli più giovani verso settembre e oltre, gli over 60 immagino e spero entro primavera.

Tradotto: fino a tutto marzo, la nostra vita sarà sostanzialmente uguale a quella che abbiamo vissuto tra ottobre e dicembre. Non cambierà nulla o quasi. Di sicuro non riapriranno teatri e cinema, men che meno concertoni. Quanto a bar e ristoranti, l’ipotesi migliore sarà vivere in regioni gialle (quindi le cene al ristorante, fino a tutto marzo, ce le scordiamo o quasi).

Occorrerà essere molto forti per almeno altri tre mesi. Prima lo capiamo e meglio è.