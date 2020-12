Fiumicino, Magionesi: “Grazie alle tante associazioni che ci aiutano a mantenere pulito il nostro territorio”

“Approfittiamo della recente pulizia dei rifiuti abbandonati su via di Campo salino a Maccarese effettuata dall’associazione Io mi rifiuto, per ringraziare questa e le altre associazioni, come Puliamo Passoscuro, Gli Svolontari, il Comitato Granaretto e tutti coloro che si spendono ogni giorno per la tutela del nostro territorio, che spesso organizzano attività di raccolta e pulizie della discariche sulle strade del Comune, in particolare quelle in aperta campagna e in zona di Riserva”. Lo dichiara la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“Come Amministrazione – spiega – cercheremo di organizzare il loro lavoro, rendendolo organico e programmato. Informiamo anche che a breve riparte la manifestazione di interesse per le guardie zoofile che monitoreranno i punti sensibili del territorio anche tramite l’ausilio delle foto trappole. È un tema, quello della salvaguardia dell’ambiente, per noi vitale e necessario, che seguiamo con molta attenzione”.

“È un nostro dovere – aggiunge il consigliere comunale Fabio Zorzi – salvaguardare le nostre aree rurali che sono un valore aggiunto su tutto il territorio. Già in passato sono state effettuate due importanti bonifiche su via dei Collettori e su via delle Pagliete, ma il supporto delle realtà associative resta un fattore importantissimo”.