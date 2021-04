Fiumicino, Magionesi: “Riaperti i termini per l’adozione di aree verdi”

“Sono stati riaperti i termini per l’adozione di aree verdi”. Lo dichiara Paola Magionesi, presidente della Commissione Ambiente.

Le parole di Paola Magionesi

“In tutto il territorio, comitati, associazioni e singoli cittadini possono adottare un’area verde per contribuire a rendere la nostra città sempre più bella e accogliente – prosegue Magionesi -. Sono 23, in tutto, le aree disponibili in 6 delle nostre località e precisamente a Fiumicino, Isola Sacra, Passoscuro, Granaretto, Torrimpietra e Aranova”.

“E’ un primo elenco a cui si aggiungeranno altri spazi in altre località – sottolinea la presidente -. Chi volesse aderire al progetto ha tempo fino alle 12.00 del 15 giugno per presentare la richiesta”.

“Mi auguro – conclude Magionesi – che le richieste superino le aree disponibili perché sarebbe un bellissimo segnale, da parte della nostra comunità, di attenzione e amore per il territorio”.

Le domande possono essere presentate al Servizio Demanio e Patrimonio via PEC all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it o via email a massimo.guidi@comune.fiumicino.rm.it. L’elenco delle aree adottabili è consultabile a questo indirizzo: https://tinyurl.com/aree-verdi