Aree verdi a Pomezia, al via i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici

Partiti i lavori di riqualificazione dei giardini Alda Federici in via Filippo Re. Il progetto prevede la messa a dimora di arbusti e piante floreali, il rifacimento totale dei percorsi pedonali, nuovi elementi di arredo urbano con la sostituzione di tutte le panchine; verrà rinnovata la recinzione perimetrale, saranno installate due fontanelle e nuovi cestini per i rifiuti. Parte fondamentale, inoltre, sarà la realizzazione di una nuova area sgambamento cani con doppio cancello e doggy station per la raccolta delle deiezioni canine.

Il verde urbano

“Il verde urbano – ha osservato l’Assessore Giovanni Mattias – è fondamentale per migliorare la qualità della vita in Città per noi ed i nostri amici a quatto zampe. Nel parco pubblico, oltre alle alberature già presenti, saranno messe a dimora piante da fiore per favorire l’entomofauna, che garantiranno colori e fioriture differenti a seconda delle stagioni, contribuendo alla sopravvivenza degli insetti impollinatori”.

“I giardini Alda Federici si trovano nel cuore del nostro centro cittadino – ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà – proprio in prossimità di una scuola dell’infanzia comunale. Con questo importante intervento di riqualificazione, atteso ormai da anni, vogliamo rispondere alle esigenze dei nostri cittadini rendendo sempre più fruibili gli spazi pubblici”.