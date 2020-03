Raggi: “Le aree verdi sono un patrimonio della nostra città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La cura delle periferie e delle aree verdi in città è una nostra priorità. A supporto del Servizio Giardini di Roma Capitale c’è anche l’Ufficio Coordinamento per il decoro urbano che opera sul territorio per restituire ai cittadini quartieri più belli e funzionali.

Oggi vi voglio parlare dello spazio verde tra via di Settecamini e via Alfredo Bonaiuti, alle spalle di via Tiburtina nel quadrante est di Roma.