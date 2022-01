Roma, ambiente, Alfonsi: “Inaugurate due nuove aree gioco a Colle Oppio e Parco Petroselli”

Inaugurate questa mattina due nuove aree gioco per bambini, a Colle Oppio e al Parco “Luigi Petroselli” nel Municipio IV, realizzate dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

40 aree giochi in tutti i territori

“Un progetto che a partire da novembre scorso e fino alla fine di febbraio avrà interessato circa 40 aree giochi in tutti i territori, con interventi di varia entità che vanno dal rifacimento dell’intera area, come per quelle che oggi inauguriamo e nella maggior parte dei casi, a interventi parziali di completamento delle attrezzature di gioco e/o sostituzione delle pavimentazioni” commenta l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, intervenuta all’inaugurazione delle due aree insieme al Presidente della Commissione Capitolina Ambiente, Gianmarco Palmieri e ai rappresentanti dei due Municipi interessati.

Colgo l’occasione per ringraziare gli Uffici del Dipartimento Ambiente

“Colgo l’occasione per ringraziare gli Uffici del Dipartimento Ambiente per l’ottimo lavoro svolto. Interventi realizzati in tempi rapidi ma con grande attenzione, guardando alla sostenibilità ambientale e all’inclusività, con giochi di legno che in alcuni casi, come per Colle Oppio, sono stati completamente restaurati e rimessi in funzione e attrezzature di gioco nuovissime, che mettono insieme multifunzionalità e multisensensorialità: non solo colori, ma anche suoni, rumori, superfici che sollecitino il tatto. Altalene, castelli con ponte e corde, dondoli e nuove pavimentazioni antitrauma, pensate per essere utilizzate da tutti i bambini riscoprendo il piacere di giocare all’aperto, insieme, in sicurezza. Con la pandemia quello che più è stato sacrificato è la loro dimensione sociale e relazionale, a fronte della necessità di tutelare la salute pubblica. Con la riqualificazione delle aree giochi e dei parchi restituiamo spazi aperti, inclusivi e sicuri ai bambini e alle famiglie” conclude l’Assessora.