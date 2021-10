Fregene, Cocciniglia Tartaruga: si lavora per salvare la pineta monumentale

Sono in corso da alcuni giorni a Fregene gli interventi di contrasto alla Cocciniglia Tartaruga, l’insetto nocivo che sta infestando gli alberi all’interno della pineta monumentale.

L’area colpita dalla cocciniglia a livello regionale è molto vasta. La stessa pineta di Fregene ha moltissime piante che vedono a rischio la propria esistenza e altre aree del nostro territorio sono interessate al problema, sia pubbliche che private. Per questo ci siamo mossi non appena è stato possibile per salvare i pini della pineta di Fregene, iniettando loro un vaccino contro un parassita infestante e che si riproduce con molta velocità”

“Circa 450 piante su oltre 2000 presenti nella pineta monumentale di Fregene sono quelle su cui l’amministrazione comunale sta intervenendo per salvaguardarle dalla cocciniglia tartaruga. Con un finanziamento di 35 mila euro questo primo intervento mira a salvare le piante non ancora compromesse dal parassita, così come impone anche il decreto ministeriale. Ma altri ne seguiranno nel tempo.

“La pineta monumentale di Fregene è per il nostro territorio un bene inestimabile, che va tutelato e rispettato. Per questo non possiamo che plaudire agli interventi che questa Amministrazione sta mettendo in atto per debellare la cocciniglia tartaruga, il terribile parassita che sta danneggiando seriamente centinaia di pini, anche centenari”.

“Siamo convinti – aggiungono – che vinceremo questa battaglia contro il parassita infestante arrivato dal Canada. Ma per farlo è necessario che anche i privati facciano la loro parte, poiché ovviamente l’insetto si trasmette da albero ad albero. Per questo invitiamo tutti coloro che hanno nelle loro proprietà dei pini di intervenire immediatamente, così come obbliga tra l’altro l’ordinanza del sindaco n. 61 del 30 settembre scorso, abbattendo gli alberi compromessi e curando quelli che possono salvarsi. Va precisato inoltre che l’intervento su un singolo pino ha costi veramente esigui”.