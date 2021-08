Fiumicino, Magionesi: “Intervento di pronto decoro per il parcheggio di Via dei Falconieri”

“Grazie all’intervento delle squadre di Pronto Decoro, questa mattina è stata ripulita l’area del parcheggio di via dei Falconieri, di fronte alla stazione ferroviaria Torrimpietra-Palidoro. Era da tempo che i cittadini ci chiedevano di bonificare l’area utilizzata come sosta auto per gli utenti della stazione, oggi finalmente ci siamo riusciti.

Ringrazio gli operatori intervenuti e ricordo che questo servizio è attivo dal lunedì al venerdì e funziona in questo modo: la segnalazione del cittadino deve essere inviata o alla mail pronto.decoro@comune.fiumicino.rm.it oppure telefonando al numero 393.99.04.108”. Lo dichiara la presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.