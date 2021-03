Torrimpietra, Magionesi – Meloni: “Più sicurezza per il trasporto scolastico”

“Da questa mattina, la viabilità di via Zaroto, a Torrimpietra, è cambiata: adesso sarà a senso unico a salire da via del Tuppo”. Lo dichiara la presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi.

“In questo modo, il pulmino del trasporto scolastico potrà percorrere la strada in maggiore sicurezza – spiega Magionesi – senza rischiare di rimanere bloccato nel doppio senso delle auto in una strada non particolarmente larga”.

“Già poche ore fa – aggiunge la presidente della Commissione Lavori Pubblici, Paola Meloni – le squadre dell’assessorato hanno provveduto a installare la nuova segnaletica che regola la viabilità, con divieti di sosta e indicazioni del senso di marcia”.

“Ringraziamo l’assessorato ai Lavori Pubblici – conclude Meloni – per avere ascoltato le istanze del territorio e di cui la Pro Loco si era fatta portavoce”.