Tragliatella, mancata consegna tessere sanitaria, Magionesi: “Informeremo ASL e Regione”

“Molti cittadini di cittadini e la stessa Pro Loco di Tragliatella ci hanno segnalato una situazione incresciosa che si sta verificando in quella località. A quanto pare, infatti, la Società Nexive non sta consegnando le tessere sanitarie richieste dai cittadini, un problema in questi giorni in cui le tessere sono necessarie anche per effettuare le vaccinazioni contro il coronavirus.

Se confermato, si tratterebbe di un fatto gravissimo

I cittadini hanno già fatto di loro iniziativa un esposto ai carabinieri. Sarà nostra premura comunicare quanto sta avvenendo all’assessore regionale alla Sanità D’Amato e alla direttrice della Asl Rm 3 Marta Branca, augurando una celere soluzione al problema”. Lo dichiara la consigliera comunale Paola Magionesi.